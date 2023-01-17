На рязанские улицы выехали 10 новых троллейбусов МАЗ

В Рязани к пассажирским перевозкам подключились 10 новых белорусских троллейбусов МАЗ. Об этом 16 января сообщили на сайте производителя.

Новые машины передали в троллейбусное депо еще накануне Нового года. После новогодних каникул машины в полной силе выехали на маршруты.

Особенность этих моделей в том, что они обладают возможностью автономного хода до 20 км. Это позволяет продлить маршруты до новых районов города, где нет контактной сети.

В новых троллейбусах есть климат-контроль, электронные маршрутоуказатели, камеры, счетчики пассажиропотока, а остановки объявляются автоматически.