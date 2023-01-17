У рязанца изъяли Toyota из-за неуплаты таможенных платежей на сумму более 2 млн рублей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Из-за неуплаты таможенных платежей в Рязани изъяли автомобиль Toyota, владелец которой уклонился от уплаты таможенного сбора. Сумма невыплаченных платежей составила более 2 млн рублей.
Известно, что в Россию автомобиль 2005 года выпуска ввез для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей гражданин Абхазии. На машину установили срок временного ввоза до марта 2023 года.
Однако, до истечения установленного срока иномарку передали в личное пользование гражданину России, проживающему в Рязани. Таможенники установили, что 22-летний рязанец не только сам ездил на машине, но уже успел разместить в интернете объявление о ее продаже.
Сотрудники таможни изъяли автомобиль и возбудили уголовное дело.
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