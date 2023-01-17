Под Рязанью 16 января ВАЗ насмерть сбил человека, перебегавшего дорогу.
Вечером 16 января в городе Рыбное произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, недалеко от дома №2а по улице Советской 21-летний рязанец за рулем автомобиля ВАЗ сбил пешехода. В результате дорожного происшествия 67-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.
В настоящее время полиция проводит проверку, пока известно, что пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.
Всего за минувшие сутки в Рязанской области инспекторы ДПС зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли и два - получили травмы.
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