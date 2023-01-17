В Рязанской области ведется подготовка к пожароопасному сезону. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рязанской области количество пожарной техники увеличится на 200 единиц, включая беспилотные летательные аппараты. А пожарных машин на семь единиц станет больше. Об этом сообщается на сайте регионального правительства 16 января.

По информации министерства природопользования Рязанской области, идет подготовка к пожароопасному сезону в регионе. Помимо проведения техобслуживания пожарной и специальной техники, прорабатываются маршруты наземного патрулирования в лесах, создаются пункты диспетчерского управления на базе всех лесничеств.

В области строятся пожарные депо. В частности, к сентябрю 2023 года собираются построить депо на три машиноместа в Александро-Невском. Стоимость контракта составляет 77,7 миллионов рублей.

Помимо этого, разработали проектно-сметную документацию на строительство пожарного депо на четыре машиноместа в Михайлове. Его построят в 2023-2024 годах.