Сотрудники рязанского Россельхознадзора сыграли в «Сто к одному» против Роскачества. Фото: телеканал "Россия".

Сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сыграли в популярную телевизионную игру «Сто к одному». Эфир на телеканале «Россия» вышел 14 января.

В состав команды «Надзор» вошли рязанские сотрудники отдела ветеринарного контроля и надзора – Виктор Радионов, Наталья Ушакова, Михаил Ковалев, Максим Егоров и Екатерина Данилова.

Соперниками Россельхознадзора стала команда Роскачества, которые и победили со счетом 324:404.

Как отметили в ведомстве, заявку на участие отправили еще весной, но только в ноябре получили приглашение на съемки.

- Маленькая мечта детства исполнилась. Волновались, конечно, но это невероятный опыт и удивительные эмоции, - отметил начальник отдела ветеринарного контроля и надзора Виктор Радионов.

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