Координатором рязанского отделения ЛДПР утвердили 38-летнего Максима Мустафина.
Высший Совет ЛДПР утвердил Максима Мустафина в должности координатора рязанского регионального отделения. Соответствующий документ подписали 16 января 2023 года.
Максим Хамитович Мустафин родился 27 января 1985 года в Рязани.
Окончил Московский институт права по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», спустя пять лет получил диплом Московского государственного машиностроительного университета по специальности «Электроснабжение».
Работал в коммерческих структурах на должностях от электромонтажника до технического директора.
Депутат Рязанской областной Думы VII созыва по единому избирательному округу.
С 14 июня 2022 года исполнял обязанности координатора рязанского РО ЛДПР.
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