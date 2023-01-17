Координатором рязанского отделения ЛДПР утвердили 38-летнего Максима Мустафина.

Высший Совет ЛДПР утвердил Максима Мустафина в должности координатора рязанского регионального отделения. Соответствующий документ подписали 16 января 2023 года.

Максим Хамитович Мустафин родился 27 января 1985 года в Рязани.

Окончил Московский институт права по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», спустя пять лет получил диплом Московского государственного машиностроительного университета по специальности «Электроснабжение».

Работал в коммерческих структурах на должностях от электромонтажника до технического директора.

Депутат Рязанской областной Думы VII созыва по единому избирательному округу.

С 14 июня 2022 года исполнял обязанности координатора рязанского РО ЛДПР.

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