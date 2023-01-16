Опрос о переименовании улицы Киевской в Сасове в честь героя СВО удалили

Чья конкретно была инициатива переименовать улицу Киевскую в Сасове, не сообщается.

Администрация паблика «Сасово online» в соцсети «ВКонтакте» удалила опрос среди подписчиков о переименовании улицы Киевская в честь одного из героев специальной военной операции.

Опрос провисел несколько часов, и большинство подписчиков высказались за переименование. После того, как опрос удалили, администрация сообщества поинтересовалась: «Если бы была возможно переименовать Сасово, то как бы вы его назвали?»

Улица Киевская находится на окраине города Сасово. Ее протяженность около 430 метров.

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