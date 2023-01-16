Группу минтруда Рязанской области во «ВКонтакте» взломали

Группу минтруда и соцзащиты Рязанской области во «ВКонтакте» взломали.

Официальную группу министерства труда и социальной защиты Рязанской области в социальной сети «ВКонтакте» взломали. Об этом сообщили чиновники 16 января.

«В целях безопасности отключили сообщения до 17 января. В связи с этим отправка сообщений ограничена. В черный список подписчики не добавлены», - написал представитель ведомства.

Ранее минтруда призывал рязанцев не переходить по ссылкам, которые приходили подписчикам в личных сообщениях от имени министерства труда и соцзащиты.

«Мы остаемся с вами на связи в комментариях, а также вы можете отправлять свои сообщения в группу Рязанская область. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

На минтруда Рязанской области во «ВКонтакте» подписаны более 12 тысяч человек.

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