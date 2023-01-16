На Крещение или в Сочельник. Рязанский митрополит Марк рассказал, когда верующим набирать святую воду

В преддверии великого православного праздника Крещение Господне Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, в какой день верующим набирать освященную воду. Видеообращение архипастыря опубликовано на сайте Рязанской епархии.

Уже скоро, 18 января, православные будут отмечать Крещенский Сочельник, а 19 января - Богоявление Господне или Крещение Господне. По православной традиции в эти дни верующие набирают освященную воду, которую пьют в течение всего года. Чудесным образом освященная вода не портится со временем.

- В эти два дня совершается великое освящение воды, которое является идентичным по своему содержанию. А потому вода, которая освящается и в сам праздник Богоявления, и в Крещенский Сочельник, является одной и той же водой, имеющей равную благодать, - сказал владыка.

Митрополит напомнил, что по традициям Святой земли в Крещенский сочельник освящают воду на иордани, а в сам праздник Богоявления - небольшое количество воды в храме.

- Приходя в храмы, не смущайтесь - вода одна и та же. Это Крещенская или Богоявленская вода. Она несет благодать освящения. Она принесет всем, кто принимает ее с верой и благоговением, освящение, здравие и благословение, - отметил митрополит.