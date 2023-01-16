Улицы Рязани продолжили убирать от снега и обрабатывать от гололеда

В Рязани продолжается уборка улиц от снега. Фото: администрация Рязани.

16 января в Рязани сотрудники Дирекции благоустройства продолжили очищать улицы от снега и обрабатывать тротуары от гололеда. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Тротуары обработали на улицах Ленина, Есенина, Октябрьский городок, Щорса, в скверах 26 Бакинский Комиссаров, Керамзавода, в парке Павлова, а также Центральном парке культуры и отдыха.

Посыпали веществом от гололеда пешеходные спуски на улицах Право-Лыбедская, Николодворянская, у больницы №4 по улице Есенина. Кроме того обработаны пешеходные переходы обработали по улице Новоселов, у памятника Федору Полетаеву, а также остановки общественного транспорта по улицам Весенняя, Высоковольтная, Стройкова и Черновицкая.

Бригады мехуборки очистили от снега и наледи улицы Маяковского и Вознесенская.

Помимо этого, обрезали деревья по улицам Циолковского, Дзержинского, Кудрявцева и Октябрьская. Вывезены спиленные насаждения с улиц Тимуровцев, Кудрявцева, Дзержинского и Циолковского.