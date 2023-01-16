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НовостиОбщество16 января 2023 14:00

За 2022 год в Рязанской области выявили 37 врезок к газовым сетям

Двенадцать нарушителей привлекли к административной ответственности
Источник:kp.ru

В 2022 году в Рязанской области обнаружили 37 несанкционированных подключений к сетям газораспределения, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

По данным специалистов, больше всего нарушений зарегистрировали в Рязанском и Рыбновском районах, а также в Рязани.

В настоящее время 12 нарушителей привлекли к административной ответственности, часть материалов находится на рассмотрении.

- Самовольные врезки могут привести к утечке газа, поэтому создают угрозу жизни и здоровью людей, - прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов. Руководитель предприятия напомнил, что несанкционированное подключение к газовым сетям чревато уголовной ответственностью.