17 января в Рязанской области будет пасмурно при температуре около 0 градусов

В Рязанской области потеплеет до 0 градусов.

МЧС рассказало рязанцам, какая погода ждет рязанцев во вторник, 17 января. Прогноз опубликован на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

В регионе ожидается облачная погода, местами выпадет небольшой снег. По-прежнему сохраняется гололедица.

Ветер будет южным и юго-восточным, его скорость составит от шести до 11 метров в секунду, местами порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

В ночное время столбики термометра покажут отметки -8…-3°С. Днем синоптики обещали от -5 до 0 градусов Цельсия.