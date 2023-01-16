В Кораблинском районе в смертельной аварии погиб водитель «четырнадцатой» Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 16 января, в Кораблинском районе произошло смертельное ДТП с участием «четырнадцатой» и грузовика Iveko. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 7:10 часов утра на 87-м километре трассы Рязань – Ряжск. За рулем ВАЗ-2114 был 55-летний житель Скопинского района. Грузовиком управлял 37-летний рязанец.

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте аварии. Его 51-летний пассажир выжил, но получил травмы и ему оказали медицинскую помощь.

Дорожная полиция проводит проверку по факту аварии, уточняются обстоятельства ДТП.