Сорок дней в Рязани не могут найти Елену Жунгиету.

Почти сорок дней в Рязани и области разыскивают 16-летнюю рязанку Елену Жунгиету. Девушка-подросток еще 9 декабря 2022 года вышла из дома в селе Половское Спасского района, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Следователи Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по признакам части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Приметы Елены Жунгитету: на вид 14-15 лет, рост 160-174 см, среднее телосложение, прямые черные волосы до плеч, глаза карие.

Была одета на момент исчезновения: черная куртка, спортивная зеленая кофта на «молнии», темно-синие джинсы и черные берцы.

При себе у девушки были черный рюкзак, два мобильных телефона, свой паспорт и кредитная карта ПАО «Сбербанк».

Если вы что-либо знаете о местонахождении несовершеннолетней Елены Жунгиету, сообщите по телефонам: 8 (910) 906-1141 или 02 (112).

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