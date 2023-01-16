Восемь рязанских улиц остались без холодной воды 16 января

На восьми улицах Рязани отключат холодную воду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 января в Рязани не будет подачи холодного водоснабжения на восьми улицах. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Из-за ремонтных работ МП «Водоканал» воду отключат на следующих адресах:

с 10:15 до 17:00

- улица Коняева, дом № 52,

- улица Московский заулок, дома с №№ 9 по 39 (нечетные), дома с №№14 по 38 (четные),

- улица Элеваторная, дома №№ 26 корп. 1, 28 корп. 1, 40 корп. 1, 42а, 44 корп. 1, 46а, 50а;

с 14:00 до 17:00

- улица Хлебная, дома с №№ 1 по 67, дома с №№ 2 по 48;

с 11:45 до 17:00

- улица Большая, дома с №№ 50 по 80, дома с №№65 по 81, дом № 87 (автомойка),

- улица Полевая (Шереметьево-Песочня), дома с №№1 по 29, дома с №№4 по 30,

- улица Старое Село, дома с №№3 (ДШИ №7) по 87, дома с №№8 по 86,

- улица Остров, дома с №№ с 2а по 17.