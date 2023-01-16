Рязанская многодетная семья победила в шоу на Первом канале

Рязанская многодетная семья победила в шоу «Поем на кухне всей страной». Фото: скриншот из эфира Первого канала.

В воскресенье, 15 января, на Первом канале показали финальный выпуск шоу «Поем на кухне всей страной», в котором победила рязанская многодетная семья Соляковых.

Финал состоял из трех этапов. В первом этапе семья, во главе которой стоит отец Дионисий - служитель церкви в Ряжском районе Рязанской области, спела песню «Гляжу в озера синие». Затем пели солисты коллективов, и Соляков исполнил песню «Я назову тебя зоренькой».

В заключительном этапе от Соляковых прозвучала песня «Ах ты, степь широкая».

Так, семья из Рязанской области выиграла три миллиона рублей.