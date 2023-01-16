Минобороны показало видео со стройки военного госпиталя в Рязани

Опубликовано видео со стройплощадки военного госпиталя на 150 мест в Рязани.

Военно-строительный комплекс Минобороны РФ показал видео со стройплощадки военного госпиталя на 150 койкомест в Рязани. Ролик размещен в Telegram-канале ведомства.

По словам военного строителя Валерия Сумина, комплекс будет состоять из 11 основных зданий и 9 вспомогательных, среди них - корпус на 120 коек. Площадь застройки на участке 80 гектаров в Песочне составляет 11,9 тыс. кв.м. Техника вышла на объект 1 декабря, спустя полтора месяца рабочие продолжают готовить котлованы под будущие корпуса.

«Задействованы 21 человек и 13 единиц техники», - отмечает Военстрой.

Сумин заверил, что строительство госпиталя завершат в ноябре 2023 года.