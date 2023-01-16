Утром 16 января рязанская ГИБДД вновь вышла в рейд. Вот на кого обратят особое внимание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 16 января сотрудники рязанской ГИБДД вышли в рейд в рамках мероприятия «Пешеходный переход», сообщает региональное УМВД. Цель рейда – пресечь нарушения правил дорожного движения водителями.

В УМВД напомнили, подъезжая к «зебре», водители обязаны снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов. За невыполнение этого требования ПДД водителя могут оштрафовать на сумму от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

«Призываем водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и относиться друг к другу взаимовежливо», - говорится в сообщении.

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