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НовостиОбщество16 января 2023 8:33

Рязанский грузовой троллейбус может стать уникальным арт-объектом

Рязанские активисты предложили установить троллейбус КТГ-2 в качестве памятника
Источник:kp.ru
В Рязани предложили увековечить уникальный грузовой троллейбус. Фото: dmitrij01121.

В Рязани предложили увековечить уникальный грузовой троллейбус. Фото: dmitrij01121.

Рязанские транспортные активисты предложили увековечить уникальный грузовой троллейбус КТГ-2 1977 года выпуска. Соответствующий пост опубликован в сообществе «stvchannel - Рязань: о городской среде» социальной сети «ВКонтакте».

Место, которое благоустраивается в 2023 году, для памятника может стать любое. Также исторический транспорт может стать арт-объектом, украшая любое общественное пространство.

«В конце 2022 года мы писали о том, что в Рязани сохранилось несколько единиц транспорта, аналогов в России которым практически нет. К сожалению, проект музея транспорта Рязани зашел в тупик, однако хоть часть этого исторического наследия возможно сохранить и без музея», - говорится в посте.