В массовом ДТП в Скопинском районе погиб один человек и семеро пострадали

Водителю Chevrolet выжить в страшной аварии не удалось.
Днем 14 января в Скопинском районе на 280 км автодороги Р-22, между деревнями Гудовка и Дмитриевский Хутор произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 31-летний житель Владимирской области за рулем Mitsubishi Grandis на скорости столкнулся с Chevrolet Lanos и автомобилем Mazda.
В результате дорожного происшествия 45-летний житель Саратовской области, находившийся за рулем Chevrolet, скончался на месте от полученных травм.
Кроме того, в ДТП пострадали семь человек:
- 41-летняя пассажирка Chevrolet;
- водитель Mitsubishi;
- 52-летняя пассажирка Mitsubishi;
- 19-летний пассажир Mitsubishi;
- 33-летняя пассажирка Mitsubishi;
- 31-летний пассажир Mitsubishi;
- 29-летний пассажир Mitsubishi.
По факту ДТП проводится проверка.
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