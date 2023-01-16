В массовом ДТП в Скопинском районе погиб один человек и семеро пострадали

Водителю Chevrolet выжить в страшной аварии не удалось.

Днем 14 января в Скопинском районе на 280 км автодороги Р-22, между деревнями Гудовка и Дмитриевский Хутор произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 31-летний житель Владимирской области за рулем Mitsubishi Grandis на скорости столкнулся с Chevrolet Lanos и автомобилем Mazda.

В результате дорожного происшествия 45-летний житель Саратовской области, находившийся за рулем Chevrolet, скончался на месте от полученных травм.

Кроме того, в ДТП пострадали семь человек:

- 41-летняя пассажирка Chevrolet;

- водитель Mitsubishi;

- 52-летняя пассажирка Mitsubishi;

- 19-летний пассажир Mitsubishi;

- 33-летняя пассажирка Mitsubishi;

- 31-летний пассажир Mitsubishi;

- 29-летний пассажир Mitsubishi.

По факту ДТП проводится проверка.

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