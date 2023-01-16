Ледниковый период в Рязани закончится не раньше марта

Рязанцы постепенно привыкают к гололеду и учатся ходить по ледяным тротуарам. Получается не у всех – очереди в травмпункты не уменьшаются. Городская власть периодически отчитывается о ежедневной работе сотрудников благоустройства города, но результат этой работы большинству населения не виден. Неудивительно, что в этих условиях надежды на изменение ситуации и решительные действия городской власти у населения практически растаяли.

А что губернатор? Его позиция тоже непонятна. На днях он встретился с главой администрации города, но ясности в разрешение вопроса, волнующего всех рязанцев, эта встреча не внесла. Понятно, что напрямую указывать и давать поручения мэру губернатор не может. Но он вполне может вмешаться, если власть на местах бездействует в решении насущных вопросов. Пока никаких решительных действий губернатор не сделал. А что он вообще в данной ситуации может и должен сделать? Об этом спросим наших читателей.

Как должен реагировать губернатор на фактическое бездействие городской власти по очистке от гололеда?

- Никак не должен, продолжать делать вид, что все идет по плану;

- Объявить главе администрации благодарность и выдвинуть на звание «Почетный гражданин Рязани»;

- Объявить в регионе режим ЧС и создать комиссию по борьбе с гололедом;

- Открыть еще несколько травмпунктов для борьбы с последствиями гололеда;

- Организовать раздачу рязанцам ледоступов;

- Инициировать увольнение главы администрации и направить на работу дворником;

- Обратиться за помощью в федеральный центр;

- Выступить с обращением к рязанцам и объяснить, что происходит.

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