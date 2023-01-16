У села Кораблино в Рязанском районе казаки установили флаги

В Рязанском районе казаки установили флаги у поклонного креста. Фото: сайт ИД «Пресса».

13 января в Рязанском районе Рязанской области вблизи села Кораблино казаки подняли флаги у поклонного креста. Об этом пишет издательство «Пресса».

Площадку отсыпали гранитным щебнем, сделали тротуарную плитку и установили три мачты с хоругвями. «Одна – Спас Нерукотворный, вторая – российский двуглавый орел с иконами по бокам, и третий – флаг центрального казачьего войска», - рассказал глава Вышгородского сельского поселения Валерий Ломов.

Поклонный крест посвящен битве на реке Листань, состоявшейся зимой 1443–1444 годов. В летописях из-за этого сражения впервые упоминается казачество.

В следующий раз планируется установить фигуру всадника-казака в полный рост, а также информационную табличку о событиях, произошедших более 500 лет назад. Помимо этого, благоустроят склон и оборудование стоянки.