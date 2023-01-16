За уничтоженные березы и клены у парка Комсомольский застройщик заплатил 500 тысяч рублей. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Застройщик выплатил компенсацию за спиленные деревья за периметром парка Комсомольский на улице Новаторов, сообщает администрация Рязани. Всего, по данным чиновников, за уничтоженные девять берез и кленов строительная компания направила в городской бюджет 500 тысяч рублей.

Территория самого парка защищена документами на полный мораторий на застройку и сруб деревьев.

К настоящему времени специалисты не нашли фактов, подтверждающих спил деревьев в парке Комсомольский.

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