Рязанский митрополит назвал веру некоторых христиан приметам и гороскопам духовной шизофренией

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Фото: Рязанская епархия РПЦ.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк назвал духовной шизофренией веру некоторых христиан приметам и гороскопам. Довольно категорично архиерей высказался в эфире Епархиального радио «Логосъ-Рязань» 12 января.

«Мы можем ходить в храм и одновременно верить в приметы, читать молитвы и одновременно гороскопы...», - произнесла слушательница.

«Это называется двоеверие», - не дожидаясь вопроса, высказался митрополит Марк.

Затем он напрямую сравнил такое поведение с психическим расстройством:

«Во времена Древней Руси, уже после Крещения, некоторые ходили в христианские храмы и вместе с тем почитали идолов, посещали языческие рощи и так далее. Это проявление того же самого раздвоения. По сути, если выносить духовный диагноз, это шизофрения. То есть такая вот духовная шизофрения — разделение личности, разделение ума. Человек призван к цельности: либо выбери одно, либо выбери другое. В конце концов, определись», - произнес православный священнослужитель.