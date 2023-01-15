В Рязанской области похоронили старшего сержанта Сергея Павловского

44-летний Сергей Павловский погиб 20 декабря 2022 года. Фото: vk.com/mihailovskiiraion

В городе Михайлове Рязанской области прошли похороны старшего сержанта Сергея Павловского, который погиб в ходе СВО. Он был водителем отделения подвоза боеприпасов инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты в/ч 06414.

Жизнь 44-летнего военнослужащего оборвалась 20 декабря 2022 года, а церемония прощания с ним состоялась 13 января 2023-го.

«У Сергея остались родители и дочь Ксюша», - сообщает администрация Михайловского района.

Сергей Павловский родился в поселке Трепольский 13 марта 1978 года. Там же окончил среднюю школу. Затем ушел в армию, в запас уволился заместителем командира стрелкового взвода внутренних войск.