В 2023 году в Рязанской области построят и реконструируют 40 соцобъектов

В 2023 году в Рязанской области построят и реконструируют порядка 40 объектов социальной инфраструктуры. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков. Речь идеи и о детских садах, и о школах, и о домах культуры, а также о медицинских и спортивных учреждениях.

В частности сообщается, что речь идет о двух школах в Рязани, школах в Касимове, Рязанском и Шацком районах.

ФОК с бассейном должен появиться в Рязани в микрорайоне завода Торфмаш. А детские сады в микрорайонах областного центра Семчино и Кальное, а также в городе Рыбное и пригороде Рязани Дядькове.