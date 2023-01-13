Рязанская область закупит десять автомобилей скорой помощи

В Рязанской области закупят десять автомобилей скорой помощи. Фото: сайт правительства Рязанской области.

В Рязанской области для городской станции скорой медицинской помощи в течение двух месяцев закупят десять машин скорой помощи. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства 13 января.

Помимо ускоренного обновления спецтранспорта, рязанский губернатор Павел Малков поручил министерству здравоохранения региона проработать вопрос о возможности повышения зарплаты сотрудникам станции.

Кроме того, в области создается Единая диспетчерская служба, благодаря которой на всех этапах автоматизируются процессы: от момента поступления вызовов до оказания медицинской помощи гражданам на местах. Также оптимизируют работу диспетчеров, выездных бригад, специалистов приемных отделений стационаров, повысят эффективность распределения вызовов и время, за которое доезжают бригады.

Помимо этого, создадут электронную базу данных, которая включит анамнезы пациентов, сведения об их предыдущих госпитализациях и обращениях в Скорую. Базу будут передавать бригадам дополнительно к картам вызовов. На данный момент медицинские работники обеспечены планшетами для работы.