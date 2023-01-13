В Захаровском районе в ДТП с тремя автомобилями пострадало трое человек

В Захаровском районе столкнулись три автомобиля и пострадали три человека в ДТП. Фото: ИД «Пресса».

В пятницу, 13 января, в Захаровском районе Рязанской области произошло массовое ДТП. Об этом пишет издательство «Пресса».

Авария случилась около 14:55 на 561-м километре трассы «Золотое кольцо», недалеко от села Захарово. Сообщается, что друг в друга врезались три машины: УАЗ, Volkswagen Passat и Lada.

Трое были госпитализированы с травмами в рязанскую Областную клиническую больницу.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.