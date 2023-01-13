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НовостиПроисшествия13 января 2023 17:41

В Захаровском районе в ДТП с тремя автомобилями пострадало трое человек

В результате массовой аварии в Рязанской области пострадало трое человек
Источник:kp.ru
В Захаровском районе столкнулись три автомобиля и пострадали три человека в ДТП. Фото: ИД «Пресса».

В Захаровском районе столкнулись три автомобиля и пострадали три человека в ДТП. Фото: ИД «Пресса».

В пятницу, 13 января, в Захаровском районе Рязанской области произошло массовое ДТП. Об этом пишет издательство «Пресса».

Авария случилась около 14:55 на 561-м километре трассы «Золотое кольцо», недалеко от села Захарово. Сообщается, что друг в друга врезались три машины: УАЗ, Volkswagen Passat и Lada.

Трое были госпитализированы с травмами в рязанскую Областную клиническую больницу.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.