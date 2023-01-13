В Рязанской области построят свыше 40 социальных объектов в 2023 году

В регионе собираются построить более 40 социальных объектов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рязанской области в 2023 году построят и реконструируют около 40 социальных объектов, таких, как школы и детсады, дома культуры, медицинские и спортивные учреждения, а также пожарные депо. Об этом сообщило региональное правительство у себя в Telegram-канале.

Среди этих объектов есть следующие:

- две школы в Рязани, и по одной в Касимове, Шацком и Рязанском районах;

- детские сады в Рыбном и Дядькове, а также в районах Кальное и Семчино;

- физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в микрорайоне Торфмаш;

- 15 фельдшерско-акушерских пунктов в нескольких районах;

- сельские дома культуры и концертный зал.