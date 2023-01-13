В Рязанской области построят свыше 40 социальных объектов в 2023 году

В регионе собираются построить более 40 социальных объектов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Рязанской области в 2023 году построят и реконструируют около 40 социальных объектов, таких, как школы и детсады, дома культуры, медицинские и спортивные учреждения, а также пожарные депо. Об этом сообщило региональное правительство у себя в Telegram-канале.
Среди этих объектов есть следующие:
- две школы в Рязани, и по одной в Касимове, Шацком и Рязанском районах;
- детские сады в Рыбном и Дядькове, а также в районах Кальное и Семчино;
- физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в микрорайоне Торфмаш;
- 15 фельдшерско-акушерских пунктов в нескольких районах;
- сельские дома культуры и концертный зал.