В Рязанской области количество грабежей и убийств на улицах заметно сократилось

В рамках заседания Коллегии УМВД РФ по Рязанской области подвело итоги 2022 года. Фото: региональное УМВД России.

На сайте УМВД России по Рязанской области подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2022 год.

Число зарегистрированных преступлений в прошлом году осталось на уровне 2021 года. Сократилось число преступлений против личности - на 5,5% (1195 против 1264). Преступлений против собственности граждан уменьшилось на 1,5% (4373 против 4441). Грабежей тоже стало меньше - на 23%, на 7,5% - угонов транспорта, на 6,5% - мошенничества, на 8,7% - преступлений в сфере миграции, на 30,8% - преступлений, совершенных с применением оружия.

В течение года раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений было больше на 5,5%, а уровень раскрываемости всех преступлений сохранился на очень высоком уровне - 62,7%.

Однако преступлений, совершенных в сфере информационных технологий стало больше на 26,3% (с 1777 до 2245). Тяжких и особо тяжких - на 35,5% (с 1038 до 1406). Общая раскрываемость возросла на 16% (с 541 до 628).

Активизировали противодействие коррупции: всего выявлено 513 преступлений экономической направленности. Помимо этого, за год пресекли 32 факта замаскированных хищений и взяток в ходе защиты от преступных посягательств денежных средств, выделяемых из федерального и областного бюджета на реализацию инвестиционных инициатив. Существенно улучшены результаты расследования преступлений в сфере экономики - направлено в суд 170 против 87, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Пресекли деятельность четырех подпольных нарколабораторий, раскрыто более 1340 наркопреступлений - это на 16% больше уровня прошлого года.

Также сократилось количество убийств и грабежей на улицах - на 8,4% (с 1726 до 1581).

В течение прошлого года в регионе зарегистрировано 1366 ДТП, в которых 199 человек погибло, что на 21% превышает уровень прошлого года. Повышенная аварийность зафиксирована на федеральной дорожной сети, где погибло более половины от всего числа (53,3%).