Лаборатория рязанского онкоцентра успешно прошла процедуру получения сертификата качества

Лаборатория рязанского онкологического центра успешно прошла процедуру получения сертификата качества. Фото: Олег УКЛАДОВ

ПЦР-лаборатория рязанского областного онкологического диспансера участвовала в программе контроля качества RAS-тестирования в нозологии «Колоректальный рак». В рязанскую лабораторию доставили контрольные образцы опухолевой ткани для определения статуса мутаций в каждой из 15 проб.

После этого результаты исследований проанализировали специалисты краснодарского онкологического диспансера №1.

В итоге рязанской лаборатории выдали сертификат об успешном прохождении внешнего контроля качества на основании 100% достоверности молекулярно-генетических исследований RAS по нозологии колоректальный рак методом ПЦР в генетической лаборатории.

По словам главного врача онкологического центра Алексея Григорьева, реализация программы контроля качества RUSSCO в сотрудничестве с врачами и генетиками, помогает развитию молекулярно-генетической диагностики, повышает эффективность лечения пациентов

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