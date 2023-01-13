В 2023 году отремонтируют семь рязанских школ

В 2022 году капитально отремонтировали четыре школы. Фото: страница ВК Елены Сорокиной.

В Рязанской области в 2023 году собираются отремонтировать семь школ. Об этом сообщила у себя на странице в соцсети «Вконтакте» глава администрации Елена Сорокина.

Ремонт планируется в школах №№ 1, 8, 15, 37, 41, 52 и 70. На эти цели выделено почти 600 миллионов рублей из бюджета, что почти в три раза больше, чем в 2022 году.

Сообщается, что в предыдущем году отремонтировали четыре рязанские школы.

13 января Елена Сорокина совместно с главой города Татьяной Панфиловой провела совещание с директорами школ, которым предстоит капремонт, а также депутатами и ответственными специалистами для синхронизации действий и определения основных задач.

«До 10 февраля нужно выйти на торги, до 20 марта – заключить контракты», - делится планами мэр. Уже с 1 апреля текущего года должны начаться работы, чтобы успеть отремонтировать школы к началу учебного года.

Контролировать процесс будет Дирекция заказчика объектов социальной сферы. За каждой школой будет закреплен инженер. На все объекты будут приезжать депутаты и профильные специалисты.