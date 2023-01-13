В Рязани стартовала программа по обучению волонтеров сестринскому делу

В пятницу, 13 января, в приемной регионального отделения партии «Единая Россия» состоялся круглый стол, на котором презентовали пилотный проект по обучению волонтеров сестринскому делу.

В рамках программы все желающие волонтеры в возрасте старше 18 лет смогут быстро и эффективно освоить навыки оказания первой медицинской помощи. Занятия будут проходить в удобное для волонтеров время. Сначала предусмотрен онлайн-курс по теоретической части, а затем – практические занятия на базе Рязанского государственного медуниверситета.

В беседе приняли участие представители власти, участники волонтерских и благотворительных организаций.

Координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее», ректор Рязанского медуниверситета имени И.П. Павлова Роман Калинин рассказал, что на базе вуза будет проходить обучение практическим навыкам в рамках программы. По его словам, у университета уже есть подобный опыт по обучению, в частности, недавно ее прошли сотрудники рязанского управления ГИБДД и МЧС.

- Хотелось бы, чтобы у нас появилось как можно больше желающих учиться по этой программе, и мы готовы подключить все имеющиеся ресурсы для реализации проекта, - отметил он.

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников обратил внимание, что пилотная программа внесет большой вклад в развитие системы здравоохранения области:

- Часто крайне важна помощь, оказанная в первое мгновение. Волонтеры, которые пройдут обучение по оказанию первой медицинской помощи, научатся выполнять несложные манипуляции, которые, несмотря на простоту, имеют огромную важность. Эта программа позволит нам спасать жизни.

- Есть множество примеров, когда человеку, получившему даже серьезное ранение, оказали квалифицированную медицинскую помощь в течение первого часа, и спасли тем самым его жизнь. Готов всячески поддерживать такой благой проект по подготовке волонтеров, - подчеркнул депутат Госдумы РФ VIII созыва, первый зампредседателя комитета ГД ФС РФ по обороне, герой РФ Андрей Красов.

Главврач Областной клинической больницы Андрей Карпунин отметил важность этого проекта:

- Как показывает практика, каждый человек хоть раз в жизни сталкивается с необходимостью оказать первую медпомощь. Это новый этап развития волонтерского движения, и это очень своевременно. Если рядом с пострадавшим окажется человек, который сможет придать ему правильное положение, остановить кровотечение, то это действительно может спасти жизнь.

Все желающие пройти обучение регистрируются на сайте Высшей партийной школы. Название курса: «Курсы сестринского дела. Навыки первой медицинской помощи для волонтеров». Либо могут позвонить по телефонам региональной общественной приемной партии «Единая Россия»: +7 (4912) 28-43-13, 28-43-23.