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НовостиОбщество13 января 2023 14:07

Рязанцы жалуются на стихийные парковки на зеленых зонах и под окнами домов

В Рязани продолжают активно парковаться под окнами
Источник:kp.ru
Жители Рязани пожаловались на стихийные парковки в городе. Фото: страница соцсети «ВКонтакте» Елены Сорокиной.

Жители Рязани пожаловались на стихийные парковки в городе. Фото: страница соцсети «ВКонтакте» Елены Сорокиной.

Жители Рязани жалуются на стихийные парковки. Об этом рассказала глава администрации Елена Сорокина у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

Одна рязанка пожаловалась на такую парковку под окнами своего дома на улице Соборной. Мэр заявила, что проход для всех жителей, особенно маломобильных, не может быть затруднен, поэтому на данный момент принято решение в виде ограничителей.

Также внимательный житель обнаружил парковку на зеленой зоне по улице Полевой. Сорокина отметила, что с апреля по ноябрь уже составлено 3700 протоколов за парковку на зеленой зоне в городе. Однако, по словам главы администрации, власти «дошли не до каждой территории».