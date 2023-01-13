В Рязанской области 14 января обещают потепление до 0 градусов

В Рязанской области ожидается небольшое потепление в выходной день.

Рязанцам рассказали, какая погода их ждет в субботу, 14 января. Прогноз опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.

В регионе будет облачно, но с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. В области как всегда гололедица.

Ветер подует южный и умеренный, со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

В ночное время столбики термометра покажут отметки -8…-3°С, а днем будет от -5 до 0 градусов Цельсия.

Как сообщает сайт центра погоды «Фобос», давление в Рязанской области прогнозируют немного выше нормы.