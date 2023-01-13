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НовостиОбщество13 января 2023 12:46

Дорогу вблизи рязанского села Шумашь может затопить в ближайшие дни

Рязанский Минтранс рассказал, как будет осуществляться движение по дороге Шумашь – Заокское – Коростово
Источник:kp.ru
Фото: страница соцсети «ВКонтакте» «Минтранс Рязанской области».

Фото: страница соцсети «ВКонтакте» «Минтранс Рязанской области».

Участок автомобильной дороги Шумашь – Заокское – Коростово вблизи села Шумашь в ближайшее время может затопить. Об этом предупреждает министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» 13 января.

«Движение автотранспорта будет осуществляться по фактической погоде», - говорится в сообщении. Ведомство убедительно просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Напомним, в последний раз дорогу у села Шумашь затапливало в апреле 2022 года из-за подъема воды в Оке.