Дорогу вблизи рязанского села Шумашь может затопить в ближайшие дни

Фото: страница соцсети «ВКонтакте» «Минтранс Рязанской области».

Участок автомобильной дороги Шумашь – Заокское – Коростово вблизи села Шумашь в ближайшее время может затопить. Об этом предупреждает министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» 13 января.

«Движение автотранспорта будет осуществляться по фактической погоде», - говорится в сообщении. Ведомство убедительно просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Напомним, в последний раз дорогу у села Шумашь затапливало в апреле 2022 года из-за подъема воды в Оке.