На Станкозаводской улице в Канищеве ликвидируют утечку воды

На улице Станкозаводской ликвидируют последствия утечки воды. Фото: пользователь соцсети «ВКонтакте» Сергей Кормош.

В администрации Рязани прокомментировали прорыв, из-за которого произошло затопление улицы Станкозаводской в Канищеве. По словам мэрии, прорвало не канализацию, а водопровод.

После сообщения об утечке воды во дворе дома №27 рабочие оперативно локализовали повреждение водопровода в районе дома № 7 корпус 2 по улице Бирюзова, приступив к его устранению. Так, аварийный участок вывели из работы без отключения жилых домов. Работы продлятся до 17:00.

Также сообщается, что подтопленный участок внутриквартального проезда сотрудники МП «Водоканала» очистят от образовавшегося рыхлого льда.