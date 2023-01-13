Денис Сидоров: «Городская власть не справляется с уборкой города»

Денис Сидоров представляет интересы рязанцев в облдуме.

Рязанский гололед стал уже приметой нашего города. Скользкие тротуары кто только не критикует: и спортивные комментаторы, и туристы, приехавшие в Рязань на праздники, и сами горожане.

К сожалению, предметом критики стала и работа травмпунктов, которые просто не справляются с наплывом пациентов. Вот несколько цитат рязанцев из социальных сетей, написанных в адрес губернатора:

«Передвигаться по коридорам травмпункта можно только боком, такое количество было народа, даже на улице в очереди стояли».

«Нет даже лавочек для людей! Не сесть нельзя, не раздеться. Пока люди бунт уже не начали поднимать, никто мер не предпринимал. Потом и медперсонал нашелся и лавочки принесли».

«Приехали вчера в травмпункт в 18.00, а уехали в 00.30…».

«Пора подключать прокуратуру для принятия мер реагирования в отношении чиновников администрации, ответственных за уборку города».

При этом губернатор Павел Малков подчеркивает, что медицинская помощь в травмпунктах должна оказываться на высоком уровне - «эталонно». Он поручил министру здравоохранения подготовить предложения по оснащению действующих в Рязани учреждений.

- Вместо решения проблемы здесь и сейчас – поручает подготовить предложения, вы понимаете? – возмущается депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров. – Проблема не в малом количестве врачей или травмпунктов. Устрани причину – тогда пройдет и болезнь. А причина – в нечищеных улицах и тротуарах. Чистите вовремя город, тогда и не понадобятся травмпункты. Мало того, что город полностью провалил подготовку к зиме, тротуары не то что очистить от льда – даже посыпать песочком не могут, так еще и пострадавшие от нерадивости городской власти рязанцы медицинскую помощь своевременно не получают. Полная беспомощность на всех уровнях власти! На недавней встрече с главой администрации города Еленой Сорокиной губернатор Павел Малков сказал, что с уборкой города, в целом, «некоторые позитивные изменения» имеются, а проблема остается лишь с содержанием дворов. Заявляю ответственно: никаких позитивных изменений нет! Городская власть не справляется!

На заседании Рязанской областной Думы Денис Сидоров уже предлагал отправить главу администрации Рязани в отставку. События первых дней нового года только укрепили убежденность в том, что другого пути для решения проблем не существует.