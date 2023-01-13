В канун Нового года умер артиллерист, ветеран из Милославского района Николай Гудков

В канун Нового года скончался артиллерист, ветеран из Милославского района Николай Гудков.

30 декабря 2022 года скончался непосредственный участник Великой Отечественной войны Гудков Николай Егорович. Печальную весть принесла администрация Милославского района.

«Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая Егоровича», - говорится в скупом некрологе чиновников.

Более конкретной информации об ушедшем ветеране Великой Отечественной войны районные власти не сообщили.

Если верить сайту «Бессмертный полк», Николай Гудков служил в качестве стрелка и артиллериста в том числе в 587-м гаубичном артиллерийском полку, который сформировали зимой 1942 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!