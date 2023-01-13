Широкомасштабные рейды ГИБДД пройдут в Рязани и области 13 января и в выходные. Вот кого будут искать

Массовые и повсеместные рейды рязанской ГИБДД пройдут 13, 14 и 15 января 2023 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пятницу 13 января, а также в выходные дни в Рязани и области пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД. Цель мероприятий – пресечь различные нарушения правил дорожного движения.
«Полицейские будут массово о останавливать транспорт», - предупреждает УМВД России по Рязанской области.
Ведомство обращается к жителям региона с просьбой, не оставаться равнодушными, и сразу сообщать в полицию о пьяных водителях, либо других нарушителях дорожного движения.
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