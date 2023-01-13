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НовостиПроисшествия13 января 2023 9:13

В Рязани с многоэтажного дома на припаркованный автомобиль попадали кирпичи

Рязанец пожаловался на поврежденный капот своей машины из-за упавших кирпичей
Источник:kp.ru
На улице Гоголя с дома на капот машины упали кирпичи. Фото: пользователь соцсети «ВКонтакте» Иван Волков.

На улице Гоголя с дома на капот машины упали кирпичи. Фото: пользователь соцсети «ВКонтакте» Иван Волков.

В Рязани с фасада здания на автомобиль упали кирпичи. Об этом сообщается в группе «Подслушано у Водителей Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Гоголя около дома №3А. По словам хозяина испорченного транспорта, машина стояла припаркованной, и неожиданно сверху упало несколько кирпичей, в результате чего повредился капот.

«Хотелось бы компенсировать стоимость будущего ремонта», - заявил рязанец.

В комментариях под постом пользователи посоветовали мужчине обратиться в полицию, а также в управляющую компанию дома для досудебного урегулирования вопроса.