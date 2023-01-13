В ДТП с грузовиком в Скопинском районе погибли водитель легковушки и его пассажирка

Рано утром 13 января на автодороге Рязань – Пронск - Скопин призошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, 35-летний житель Ставрополья за рулем автомобиля «Лада Приора» на скорости не справился с управлением и влетел в грузовик МАЗ с полуприцепом.

В результате дорожного происшествия водитель легковушки и пассажирка, личность которой в настоящее время не установили, погибли.

Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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