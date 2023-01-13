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НовостиОбщество13 января 2023 8:19

В рязанских больницах впервые появились тесты для быстрой диагностики инфаркта

В Рязанскую область поступили экспресс-тесты для диагностики инфаркта
Источник:kp.ru
В Рязанской области появились экспресс-тесты на выявление инфаркта.

В Рязанской области появились экспресс-тесты на выявление инфаркта.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В рязанские медицинские организации первичного звена поступили тесты для быстрой диагностики инфаркта. Об этом сообщило 12 января министерство здравоохранения Рязанской области.

Тест-наборы в количестве 2560 единиц распределили по медицинским учреждениям в районах Рязанской области, включая поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты.

Тест показывает результат в течение нескольких минут и помогает определить наличие повреждения миокарда у пациентов с болями в грудной клетке. «Сделать это позволяет выявление особого белка - тропонина, который содержится в клетках кардиомиоцитов сердца», - поясняет Минздрав. Быстро поставленный диагноз «инфаркт миокарда» дает возможность оперативно доставить пациента в стационар и оказать ему помощь.