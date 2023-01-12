Напавший на жену с ножом рязанец сам лишился жизни

10 января в Рязани бытовой конфликт супругов закончился трагически. Мужчина, напавший на жену с кулаками и с ножом, сам лишился жизни. Областное СУ СКР возбудило уголовное дело о превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст. 108 УК РФ).

Оба супруга в роковой момент были пьяны. По версии следствия, в ходе ссоры мужчина стал бить избранницу и нанес ей ножевое ранение в руку. Рязанка отобрала нож и, как сказано в материалах дела, «с целью самозащиты нанесла ему (мужу) два ножевых удара в область шеи и туловища». Домашний тиран скончался на месте.

Следствие назначило экспертизы и проводит сбор других доказательств.