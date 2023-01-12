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НовостиПроисшествия12 января 2023 13:52

21-летний рязанец избил и ограбил выручившего его земляка

Неизвестный в открытую украл телефон у 20-летнего парня
Источник:kp.ru
Жителя Рязани ограбил и избил 21-летний парень в областном центре

Жителя Рязани ограбил и избил 21-летний парень в областном центре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Рязани ночью неизвестный напал, избил и ограбил 20-летнего мужчину. Об этом сообщили 12 января в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

По предварительной информации полиции, в ту ночь житель Рязани собирался направиться домой после развлекательного заведения, но к нему подошел незнакомый мужчина. Незнакомец спросил у того телефон для вызова машины. Рязанец помог ему, предоставив телефон. По окончании разговора подошедший засунул телефон себе в карман, на что хозяин телефона отреагировал, попросив мужчину вернуть технику. Грабитель начал бить потерпевшего. Затем подъехал вызванный автомобиль, и нападавший уехал с места преступления.

Сотрудниками полиции были опрошены работники развлекательных заведений, а также некоторые посетители. В результате скрывшееся авто описали. Данные сведения помогли установить личность водителя, приятель которого и был 21-летний злоумышленник. Так, оперативники его разыскали и задержали, а похищенный мобильник у него изъяли.

Как выяснилось, аппарат просто понравился молодому парню, и тот решил его оставить.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ - «грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.