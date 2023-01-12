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НовостиОбщество12 января 2023 12:42

12 января рязанцев удивил полураздетый велосипедист на Московском шоссе

Мужчина ехал в 10-градусный мороз в одних шортах и майке
Источник:kp.ru

В четверг, 12 января, на Московском шоссе в Рязани заметили экстремального велосипедиста в летней одежде. Об этом КП-Рязань рассказали очевидцы.

- Мужчина на велосипеде был одет в майку, шорты и белые носки. Он двигался по направлению от Автовокзала «Центральный» в сторону «Барса». От мороза он был весь красным, - рассказали очевидцы.

Между тем, в это время температура воздуха в Рязани была -10 градусов.

P.S. После публикации новости, в КП-Рязань позвонил сам велосипедист. Мужчина очень просил удалить его фото, так как у него начались проблемы. Редакция пошла навстречу закаленному любителю активного отдыха...