12 января рязанцев удивил полураздетый велосипедист на Московском шоссе

В четверг, 12 января, на Московском шоссе в Рязани заметили экстремального велосипедиста в летней одежде. Об этом КП-Рязань рассказали очевидцы.

- Мужчина на велосипеде был одет в майку, шорты и белые носки. Он двигался по направлению от Автовокзала «Центральный» в сторону «Барса». От мороза он был весь красным, - рассказали очевидцы.

Между тем, в это время температура воздуха в Рязани была -10 градусов.

P.S. После публикации новости, в КП-Рязань позвонил сам велосипедист. Мужчина очень просил удалить его фото, так как у него начались проблемы. Редакция пошла навстречу закаленному любителю активного отдыха...