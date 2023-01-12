Аграрии Рязанской области в 2022 году получили господдержку на 3,5 миллиарда рублей

Аграрии Рязанской области в 2022 году получили господдержку в размере 3,5 миллиарда рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году рязанские сельхозтоваропроизводители, пищевые и перерабатывающие предприятия, и другие организации АПК и граждане, которые ведут личные подсобные хозяйства и работают в АПК, получили господдержку в размере 3,54 миллиарда рублей, что на 6% превышает сумму, полученную в 2021 году. Об этом рассказало министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Из федерального бюджета поступило 2,38 миллиарда рублей, а из областного – 1,16 миллиарда. Деньги предоставлялись в виде грантов, субсидий и социальных выплат.

Рязанские аграрии были обеспечены более 30 видами государственной поддержки. Около 1,2 миллиарда рублей выделили на субсидии растениеводам, 626 миллионов - на поддержку животноводства, 249 миллионов рублей – на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства. Поддержка малых форм хозяйствования в виде грантов составила 131 миллион рублей. Помимо этого, 128 миллионов рублей ушло предприятиям пищевой промышленности: производителям хлеба и переработчикам молока. А 589 миллионов рублей направили на реализацию проектов, которые связаны с развитием сельских территорий.