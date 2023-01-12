В военкоматы Рязани и области требуются сотрудники на зарплату от 14 до 30 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военный комиссариат Рязанской области объявил список вакансий из 26 позиций. Специалисты требуются в разных районах Рязани и области. Средняя зарплату, которую обещают в военкоматах, варьируется от 14 до 30 тысяч рублей.

Меньше всего обещают водителю военкомата Октябрьского и Советского районов Рязани – от 14 тысяч, помощникам начальника отделения (по воинскому учету) военкомате города Сасово, Октябрьского и Советского районов Рязани, помощнику начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Московского и Железнодорожного районов Рязани и другим специалистам – от 16 тысяч рублей.

Больше всего обещанная средняя зарплата у военных комиссаров в Ухолове и Ряжске – от 30 тысяч рублей.

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