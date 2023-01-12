40 тысяч туристов посетили Рязань в новогодние праздники

В Рязань на новогодние каникулы приехало 40 тысяч туристов. Фото: администрация Рязани.

За новогодние праздники поток туристов в Рязани составил 40 тысяч. Из них 12,5 тысяч размещались в рязанских отелях. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Кроме того, общегородские мероприятия посетило более 70 тысяч человек.

Особенно посещаемыми оказались такие достопримечательности, как Музей истории рязанского леденца, архитектурный музей-заповедник «Рязанский Кремль», и новые музеи: Музей истории рязанского шоколада и Музей «Пахнет хлебом».

Больше всего туристам пришлись по душе Лыбедский бульвар, улица Почтовая, территория хлебозавода №1, Торговый городок и Лесопарк с арт-площадкой «День рождения Нового года», фестивалем ледовых скульптур, резиденцией Деда Мороза, новогодней ярмаркой и катком.

Семьи отдыхали в Мастерской снеговика, где проходили разнообразные мастер-классы. Пользовались успехом также проекты «Катание «на тройке» и «Рязанский Почтальон».