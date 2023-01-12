Под Рязанью сотрудники ДПС спасли трехмесячного малыша, который внезапно стал задыхаться.

Сотрудники ДПС ГИБДД спасли в Спасском районе трехмесячного ребенка, которому внезапно стало плохо. К экипажу обратилась обеспокоенная рязанка, которая рассказала, что что ребенок стал задыхаться, ему требовалась помощь медиков.

Лейтенант полиции Кирилл Самохин и стажер Александр Беспалов доставили маму с малышом на патрульном автомобиле в больницу, где их уже ждала бригада медиков.

«Убедившись, что ребенок в руках специалистов, его жизни ничего не угрожает, сотрудники ГИБДД вернулись к исполнению своих служебных обязанностей», - сообщает УМВД России по Рязанской области.

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